«Выбираем маску более жирную»: как правильно ухаживать за потускневшими и ослабленными волосами

Эксперт по уходу за волосами рассказала, как восстановить «убитую» шевелюру.
Волосы могут кардинально изменить образ. Поэтому за ними важен правильный уход. Колорист объяснила, какому типу волос подходит тот или иной уход.
При поврежденных волосах стоит мыть голову мягким шампунем, без агрессивных ПАВ. Чтобы удалить всю соль, которая проникает в кутикулярные слои.
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«Дальше идет питательная маска с липидным комплексом. Выбираем маску более жирную, особенно если вы блондинка, так как это крайняя степень разрушения волоса. Чем сильнее обесцвечены волосы, тем сильнее их нужно питать», – добавила эксперт.
«Наносим маску по всей длине, избегая прикорневой зоны. Если волосы не сильно поврежденные, достаточно и трех минут. Блондинки могут подержать маску на волосах в течение 10-15 минут, пока стоят под душем», – заключила колорист в беседе с vnimanie.pro.