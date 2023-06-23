«Выбираем маску более жирную»: как правильно ухаживать за потускневшими и ослабленными волосами

Эксперт по уходу за волосами рассказала, как восстановить «убитую» шевелюру.

Волосы могут кардинально изменить образ. Поэтому за ними важен правильный уход. Колорист объяснила, какому типу волос подходит тот или иной уход.

При поврежденных волосах стоит мыть голову мягким шампунем, без агрессивных ПАВ. Чтобы удалить всю соль, которая проникает в кутикулярные слои.

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