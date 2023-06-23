Полейте гортензию этим продуктом: сразу зацветет пышнее прежнего — будет радовать до поздней осени

Чтобы кусты гортензии стали еще пышнее и радовали цветением до первых заморозков, нужно обеспечить им правильный уход. Опытные цветоводы рекомендуют использовать для этого подручные средства.

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Например, эффективный стимулятор можно приготовить из кефира. И дело даже не в питательной составляющей напитка, а в том, что растение положительно реагирует на действие кисломолочных бактерий.

Деятельность микроорганизмов ускоряет рост побегов, а также активизирует образование новых бутонов. Кроме того, у растения повысится выносливость и устойчивость, что позволит кустам оставаться в привлекательной форме до поздней осени.

Чтобы приготовить средство для полива, необходимо смешать 2 литра кефира с 10 литрами чистой отстоявшейся воды. Когда состав станет однородным, его следует вылить под каждый куст.

Источник: Телеграм-канал «Дача | Мой домик»