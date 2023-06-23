Назван курс доллара на ближайшие дни: «американца» встряхнули —слабонервные, присядьте

Центральный Банк России опубликовал свежие данные по американской валюте. Теперь доллар стоит 83,60 рубля. Прослеживается заметное понижение — «американец» упал на 64 копейки, ниже предыдущих показателей. Евро чувствует себя более уверенно — стоит 91,94 рубля. Стал дешевле на 6 копеек. Тем временем, валютчики делают прогнозы на июль.

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Так, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин считает, что ждать трехзначных цифр не стоит. В июле, по мнению эксперта, доллар может закрепиться выше 85 рублей. В этом случае евро способен оставаться над отметкой 92,7 рубля.

По материалам ТАСС, banki.ru