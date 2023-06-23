Два тренда, которые прибавят 10 лет: советы стилистов

Стало известно, какие тренды стоит избегать.

Далеко не всегда популярные вещи достойны вашего гардероба. Будьте осторожнее с актуальными новинками.

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Во-первых, тотальный оверсайзный образ прибавит вам до 10 лет.

Во-вторых, яркая помада тоже может состарить. Если помаду подбирали под сочные цвета одежды, то она подчеркнет несовершенства кожи. Об этом рассказали в Woman.ru.