Куда пойти работать: опрос выявил главные проблемы российской молодежи в 2023 году

Ко Дню молодежи ВЦИОМ провел в июне 2023-го телефонный опрос среди россиян о главных проблемах современных молодых людей. Результаты были сопоставлены с аналогичным опросом 1991 года.

Главной проблемой молодежи, по версии опрошенных, оказалось трудоустройство – 39% (18% в 1991-м). На втором месте с небольшим отставанием идет жилищный вопрос – 37% (23% в 1991-м). Далее следуют трудности с получением образования - 28% (15% в 1991-м).

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Также выросла значимость еще одной проблемы - отсутствие идеалов и атмосфера бездуховности – 25% (14% - в 1991-м). А еще россиян заботит неумение современной молодежи ориентироваться в жизни – 16% (11% в 1991-м).

В опросе приняли участие 1,6 тысячи человек старше 18 лет. Результаты опубликовало ТАСС.