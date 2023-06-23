«Сильное эмоциональное напряжение»: 23 и 24 июня лучше избегать серьезных вопросов по работе

Астролог назвала наиболее опасные дни в июне. Это оказались 6 и 7 лунные сутки этого месяца.
Елена Мун заявила, что 23 и 24 июня будут сложными для решения вопросов, связанных с карьерой. Не стоит забывать про здоровье.
Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Период лучше посвятить домашним хлопотам, не предпринимая активных, имеющих влияние на будущее, дел. Возможно сильное эмоциональное напряжение, которое может привести к проблемам с сосудами, повышенному давлению», – отметила астролог в беседе с vnimanie.pro.
Напомним, ранее астрологи назвали счастливчиков июля среди всех знаков.