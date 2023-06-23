«Сильное эмоциональное напряжение»: 23 и 24 июня лучше избегать серьезных вопросов по работе

Астролог назвала наиболее опасные дни в июне. Это оказались 6 и 7 лунные сутки этого месяца.

Елена Мун заявила, что 23 и 24 июня будут сложными для решения вопросов, связанных с карьерой. Не стоит забывать про здоровье.

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