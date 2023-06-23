«Неактуальны со всякими стразами»: стилист рассказала, про какие топы стоит забыть женщинам

Ольга Бузова в топе. Фото: соцсети 

Эксперт по моде дала полезный совет.

Стало известно, какие топы лучше забыть и оставить в прошлом. 

Стилист Мария Абабкова дала профессиональный совет модницам. Важным моментом при выборе майки является ее дизайн.

Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«Неактуальны со всякими стразами и люверсами, с какими-то картинками (котиками, например, со слишком детским принтом). Если топ с рукавами, то не стоит покупать с куцыми рукавами, который не свободный, не объемный, заканчивается непонятно как. В общем суперкороткий рукав. Если уж рукав есть, то он должен быть хороший, настоящий», – заявила стилист в беседе с vnimanie.pro.

Напомним, ранее стало известно о том, как даже простые образы могут испортить фигуру.

Читайте также