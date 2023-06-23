«Неактуальны со всякими стразами»: стилист рассказала, про какие топы стоит забыть женщинам

Стало известно, какие топы лучше забыть и оставить в прошлом.

Стилист Мария Абабкова дала профессиональный совет модницам. Важным моментом при выборе майки является ее дизайн.

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«Неактуальны со всякими стразами и люверсами, с какими-то картинками (котиками, например, со слишком детским принтом). Если топ с рукавами, то не стоит покупать с куцыми рукавами, который не свободный, не объемный, заканчивается непонятно как. В общем суперкороткий рукав. Если уж рукав есть, то он должен быть хороший, настоящий», – заявила стилист в беседе с vnimanie.pro.