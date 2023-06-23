Когда нужно поливать помидоры, чтобы кусты ломились от плодов — железное правило

Чтобы томаты чувствовали себя хорошо и порадовали вас отличным урожаем, нужно не только подпитывать грунт удобрениями, но и регулярно снабжать посадки водой. Однако делать это необходимо в строго определенное время.

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Опытные огородники в один голос твердят, что поливать помидоры нужно рано утром. Если соблюдать это правило, земля успеет впитать в себя жидкость и растение будет бодро стоять весь день.

А вот если вылить воду под куст во время активного солнца, то пользы от такого действия не будет. Так как вся влага испарится, не достигнув корней растения.

Вечерний полив тоже нежелателен. Он опасен тем, что ночью температура воздуха может существенно понизиться. А такие перепады в сочетании с мокрыми корнями могут существенно замедлить развитие культуры.

Источник: издание belnovosti.by