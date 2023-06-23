Одна процедура избавит от тли на весь сезон: работает моментально — эффект потрясающий

Если вы хотите получить богатый урожай фруктов и овощей, обязательно осматривайте свои посадки хотя бы раз в неделю. Это нужно для того, чтобы вовремя заметить появление тли. Мелкий вредитель только выглядит безобидно. Ведь стоит вам моргнуть пару раз, как паразит захватит весь участок целиком.

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Чтобы этого не произошло, разбирайтесь с проблемой сразу же после обнаружения. Для приготовления эффективного средства против тли вам потребуется раздобыть свежую или сушеную кожуру цитрусовых.

Рецепт простой. Сложите в кастрюлю очистки от апельсина или лимона и залейте их 1 литром воды. Поставьте посудину на огонь. Доведите состав до кипения и подождите 15 минут. Когда время пройдет, остудите и процедите отвар, добавьте в него 4 литра воды и 3 больших ложки жидкого мыла. Перемешайте средство и распылите его на зараженные посадки.

Тля пропадет после 1 обработки и не вернется до следующего сезона. В будущем году процедуру рекомендуется повторить.

Источник: издание belnovosti.by