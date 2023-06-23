В Израиле разработали тест на беременность по слюне

Израильская фирма Salignostics выпустила на мировой рынок первый в мире тест на беременность по слюне. Набор под названием Salistick включает в себя тампон для сбора слюны, которым нужно вращать им во рту в течение 90 секунд, и аналитический блок, выдающий результат через 5-15 минут.

Новый тест определяет тот же гормон, что и традиционные - хорионический гонадотропин, который начинает вырабатываться у женщин на самых ранних стадиях беременности.

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Распространители новинки, уверяют, что точность такого метода 96-97% в первые дни задержки менструации. Однако у большинства обычных тестов с использованием мочи она достигает 99%.

Кстати, компания разработала специальное приложение, которое делится результатом теста с семьей и друзьями будущей мамы – чтобы клиенткам больше не приходилось фотографировать заветные две полоски и выкладывать это в соцсети.

По материалам сайта iflscience.com.