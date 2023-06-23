Не только в Египте: в России акула напала на женщину

В пятницу, 23 июня, на Сахалине на женщину напала большая акула. Местная жительница вместе с мужем отправилась ранним утром на рыбалку на лодке.

Супружеская пара охотилась на морских окуней. Но неожиданно возле лодки появилась акула и тут же начала атаковать.

Женщина попыталась отбиться от нее удочкой. Акула в итоге отгрызла снасти и уплыла в море.

Рыбакам чудом повезло. Видимо, хищница была недостаточно голодной.

Напомним, недавно в Египте на россиянина напала акула, когда он отдыхал на пляже одного из самых дорогих отелей. Парню не удалось отбиться от хищницы, он погиб.

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