Последние слова пассажиров утонувшего у «Титаника» батискафа

Пассажиры батискафа «Титан», отправившиеся изучать затонувший корабль «Титаник», погибли. Их не нашли, чуда не произошло.

Однако уже стало известно, что через час после погружения в батискафе раздался взрыв. То есть пассажиры не задохнулись, как предполагали некоторые ученые, а погибли в тот же день, после пропажи сигнала.

Батискаф вместе с людьми из-за давления воды сжало как банку.

На борту находились генеральный директор компании OceanGate Стоктон Раш, Шахзада Давуд и его сын Сулейман Давуд, Хэмиш Хардинг и Пол-Анри Нарголе.

Отправляясь в свой последний путь, путешественники сказали:

«Мы уходим».

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