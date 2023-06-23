Последние слова пассажиров утонувшего у «Титаника» батискафа

Кадр из фильма «Титаник»

Все люди погибли, чуда не произошло.

Пассажиры батискафа «Титан», отправившиеся изучать затонувший корабль «Титаник», погибли. Их не нашли, чуда не произошло.

Однако уже стало известно, что через час после погружения в батискафе раздался взрыв. То есть пассажиры не задохнулись, как предполагали некоторые ученые, а погибли в тот же день, после пропажи сигнала.

Батискаф вместе с людьми из-за давления воды сжало как банку.

На борту находились генеральный директор компании OceanGate Стоктон Раш, Шахзада Давуд и его сын Сулейман Давуд, Хэмиш Хардинг и Пол-Анри Нарголе.

Отправляясь в свой последний путь, путешественники сказали:

«Мы уходим».

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