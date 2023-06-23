Как спасти урожай от проволочника, если картошка уже набирает цвет — хитрый трюк

Избавить свой участок от проволочника очень сложно. Поэтому многие огородники предпочитают начинать с ним борьбу еще до или во время посадки картофеля. Посыпают почву порошком горчицы, а затем перекапывают грунт. Или бросают пару ложек специи прямо в лунку к посадочному материалу.

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Если вы упустили время, то варианты тоже есть. Например, можно использовать специальные ловушки, которые отвлекут паразита от ваших грядок. Этот способ безопасен для растений. Поэтому смело устанавливайте хитрые приспособления даже в момент формирования бутонов.

Чтобы собрать вредителей со всего огорода, вам потребуется взять несколько крупных картофелин и моток яркой ленты. Все просто: разрежьте овощи на 4 части и прикрепите к каждому кусочку по ленточке. Закопайте приманки в разных частях огорода таким образом, чтобы яркие хвостики торчали из земли. Через 4 дня извлеките картошку: она будет кишеть паразитами. Ликвидируйте первую партию проволочников и установите новые приспособления для отлова вредителей.

Источник: издание belnovosti.by