Ученый из США доказал существование Бога - невероятно

Американский ученый, директор проекта «Геном Человека» Фрэнсис Коллинз доказал, что Бог на самом деле существует. Причем изначально этот человек был атеистом и не принимал религию всерьез.

По словам Коллинза, в каждом человеке заложен код ДНК - молекула, которая присутствует у всех живых. В ней заложена вся информация о нас. А это и есть, по мнению ученого, и есть язык Бога, его план.

Коллинз уверен - Бог создал наш сложный организм. Запрограммировал его и управляет. А значит, он точно существует.

«Раньше я считал, что вера основана на чисто эмоциональных и иррациональных аргументах. Но сейчас я так не думаю», - признался Фрэнсис Коллинз.

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