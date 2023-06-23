Последние новости об отмене ЕГЭ: документ внесут в Госдуму

В России ходят слухи, что власти в ближайшем будущем отменят ЕГЭ - единый государственный экзамен, который сдают выпускники школ, чтобы поступить в вуз. В свою очередь, заместитель руководителя фракции ЛДПР, председатель комитета по труду Ярослав Нилов заявил, что соответствующий документ уже готовят и скоро внесут на рассмотрение парламентариев.

«ЕГЭ показал свою неэффективность. В последнее время стало значительно меньше выпускников, у которых сумма баллов достигла максимальной отметки - в 300 баллов», - заявил он.

По его мнению, обсуждается возвращение выпускных экзаменов, которые сдавали еще наши родители. Это либо сочинение, либо вопросы по билетам - без тестирования.

Если законопроект одобрят, то он может вступить в силу уже с 1 января 2024 года.

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