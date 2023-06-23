В августе поднимется, осенью снова рухнет: объявлен курс доллара до конца 2023 года — какие качели

Экономические аналитики считают, что рубль в ближайшем месяце постарается выстроить позиции, однако к осени валюта снова рухнет в цене.
«Рубль будет укрепляться до конца месяца, потому что экспортеры продают валютную выручку, а уже к осени тенденция пойдет к дальнейшему ослаблению», — заявил финансовый аналитик, кандидат экономических наук Марк Гойхман.
По его мнению, «американец» может дорасти до 90 рублей осенью. Однако власти, по словам эксперта, будут делать все возможное для поддержания нашей валюты.
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