В августе поднимется, осенью снова рухнет: объявлен курс доллара до конца 2023 года — какие качели

Экономические аналитики считают, что рубль в ближайшем месяце постарается выстроить позиции, однако к осени валюта снова рухнет в цене.

«Рубль будет укрепляться до конца месяца, потому что экспортеры продают валютную выручку, а уже к осени тенденция пойдет к дальнейшему ослаблению», — заявил финансовый аналитик, кандидат экономических наук Марк Гойхман.