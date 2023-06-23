В Гидрометцентре рассказали, где на Черном море лучше всего прогрелась вода

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По словам метеоролога, в ближайшие дни на юге европейской части России погода заметно улучшится: будет тепло, солнечно и без осадков. В Геленджике и Сочи, к примеру, ожидается до +28 градусов.