В Гидрометцентре рассказали, где на Черном море лучше всего прогрелась вода

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал журналистам, где на Черном море лучше всего прогрелась вода для купающихся.
«Температура воды в Феодосии, Евпатории составляет 22 градуса, в Алуште, Ялте, Анапе и Сочи — 23 градуса, в Геленджике — 24 градуса», — цитирует специалиста ТАСС.
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По словам метеоролога, в ближайшие дни на юге европейской части России погода заметно улучшится: будет тепло, солнечно и без осадков. В Геленджике и Сочи, к примеру, ожидается до +28 градусов.