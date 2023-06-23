Синоптик рассказал, когда в Москве закончатся дожди и установится летняя погода

Дожди и грозы закончатся в Москве к воскресенью, 25 июня, а в понедельник в столичном регионе будет уже сухая и преимущественно солнечная погода, сообщил синоптик.

«В субботу уходящий циклон еще отметится кратковременными дождями, погода облачная с прояснениями. Днем в субботу в Москве 21–23 градуса тепла, в Подмосковье — 19–24 градуса. В воскресенье осадков не ожидается, за погоду будет отвечать гребень антициклона», — цитирует ТАСС ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса.

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По словам метеоролога, в ночь на воскресенье в Москве прогнозируется 11–13 градусов тепла, в Подмосковье — 9–14 градусов. Днем в столице ожидается 21–23 градуса, в районах Московской области — 19–24 градуса.

Новая неделя начнется с сухой, преимущественно солнечной погоды. Днем в Москве прогнозируется 23–25 градусов тепла.