Муравейник опустеет за 24 часа — посыпьте его содой: от муравьев теперь ни слуху ни духу

Муравьи тут же занимают дачные участки, отстраивая свои жилища там, где обитает тля. Этот вредитель может нанести значительный вред культурным растениям на огороде. Избавиться от этих трудолюбивых малых можно без применения химии. Есть безопасный для природы способ. Муравьишки тут же бросятся в лес — больше не побеспокоят. А их жилища опустеют.

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Для этого нужно посыпать муравейники самой обычной столовой содой, которая есть у каждой хозяйки. Вредителей тут же отпугнет такое «угощение». За сутки они сбегут в лес или на соседние участки.

По материалам belnovosti.by