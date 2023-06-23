Главные признаки гениев и одаренных людей — бессонница, разговоры с самим собой и не только

Гениальные люди отличаются от остальных жизненными привычками. Например, главный фактор заключается в том, что эти люди постоянно страдают бессонницей. Все великие люди создавали свои шедевры по ночам. А все потому, что мозг в ночное время лучше работает.

Исследователи также уверены, что гении часто разговаривают сами с собой. У них такой большой поток мыслей, что они не могут его держать в себе.

«Талантливые люди также любят бросать себе вызовы. Им надо постоянно покорять вершины и не сидеть на месте», — считает инженер Центрального аэрогидродинамического института Евгений Виноградов.

По его мнению, у гениев практически нет друзей. Они сложные люди, замкнутые, не любят общение. Им кажется, что мир жесток.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».