Он знает о ваших тайных желаниях: искусственный интеллект начнет следить за москвичами в магазине

Московский производитель электроники, компания «Гаоди», разработала систему, которая будет анализировать поведение покупателей в магазинах с помощью искусственного интеллекта. По данным с камеры видеонаблюдения умный компьютер будет оценивать пол, возраст и направление взгляда клиентов, выявляя интересующие их товары.

«В ближайшее время начнется ее тестирование в нескольких крупных офлайн-супермаркетах. В год компания планирует выпускать не менее тысячи таких систем», — цитирует руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского сайт мэра Москвы.

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По словам чиновника, благодаря анализу поведения покупателей можно определить, какие товары привлекают внимание людей за счет внешнего вида, как правильно расположить их на полках магазина и как еще увеличить интерес к продукции.