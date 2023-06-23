Зацвели помидоры — срочно подкормите: даже на открытом грунте кусты станут ломиться от плодов

В период бутонизации садовых растений высок риск пустоцветов. Чтобы его избежать, дачники пользуются правильной подкормкой. Обычно сразу, как кусты покрываются цветами, садоводы готовят питательный раствор.

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Как правило, в ход идет суперфосфат. Это обогащенное удобрение питает корни и наделяет силой ветви. Оно помогает корневой системе стать крепче и сильнее, а веткам обильно покрываться не пустоцветами, а здоровыми плодами.

Приготовление не занимает много времени. Надо в 10 литрах воды растворить 4 чайные ложки суперфосфата и 1 столовую ложку сульфата калия. Все перемещать и сразу поливать.

По материалам сайта kp.ru