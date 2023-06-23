Ни запаха, ни белых пятен: когда на самом деле надо наносить дезодорант от пота

Дезодоранты часто оставляют пятна на одежде, да и в принципе не всегда справляются со своей функцией — устранение запаха пота. Специалисты уверены - это потому, что люди им неправильно пользуются.

Обычно же как мы делаем? Наносим дезодорант на подмышки перед выходом из дома или после душа. Это неправильно. Дерматологи уверяют, что пользоваться средством надо перед сном!

А все потому, что потовые железы во время ночного сна становятся менее активными и компоненты против запаха впитываются лучше. Причем весь следующий день от вас будет исходить приятный аромат.

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