Раскрыт курс доллара на июль: финансист назвал предел, выше которого поднимется «американец»

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Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин дал свой прогноз на июль по доллару. Финансист считает, что во второй месяц лета ждать трехзначных цифр не стоит, но на некоторые рекорды «американец» все-таки может пойти. Связано это со снижением экспорта нефти и низкой выручкой.