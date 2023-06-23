Раскрыт курс доллара на июль: финансист назвал предел, выше которого поднимется «американец»

За ситуацией на валютном рынке с тревогой продолжают наблюдать не только эксперты, но и простые люди. Несмотря на то, что комфортной стоимость доллара в правительстве считают 80-90 рублей, люди высказывают опасения, что «зеленый» подскочит до трехзначных величин.
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Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин дал свой прогноз на июль по доллару. Финансист считает, что во второй месяц лета ждать трехзначных цифр не стоит, но на некоторые рекорды «американец» все-таки может пойти. Связано это со снижением экспорта нефти и низкой выручкой.
«Поэтому в июле доллар может закрепиться выше 85 рублей. В этом случае евро способен оставаться над отметкой 92,7 рубля, если на мировом рынке пара доллар-евро будет находиться около текущего уровня 1,09», — высказался сайту «Банки.ру» Дмитрий Бабин.