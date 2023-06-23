Ведер не хватит собирать урожай: чем полить морковь в июне, чтобы вырастить богатый урожай

Выращивая огород, садоводы мечтают о богатом урожае с рекордными объемами и вкусными плодами. Чтобы это стало реальностью, трудолюбивые россияне не покладая рук возделывают грядки и вносят удобрения. Морковь как один из популярных и любимых продуктов тоже требует внимания, и правильная подкормка поможет ей вырасти и в ширину, и в длину.

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Для этого грядки с морковью поливают смесью с суперфосфатом и селитрой. Питание она обеспечивает хорошее, и плоды сразу идут в рост. В 10 литрах воды растворяют 25 граммов селитры, 30 граммов суперфосфата и столько же калийной соли.

По материалам сайта Belnovosti