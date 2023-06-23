Муравьи в ужасе покинут огород: что нужно сделать на даче, чтобы прогнать насекомых

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Есть безопасное для людей народное средство, которое быстро прогонит незваных насекомых с участка. Это пищевая сода. Нужно щедро посыпать порошок на муравейник и наблюдать, как они в ужасе убегают с грядок далеко и надолго.

По материалам сайта Belnovosti