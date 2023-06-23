Муравьи в ужасе покинут огород: что нужно сделать на даче, чтобы прогнать насекомых

Появлению муравьев на грядках радуется редкий дачник. Ведь это не помощники, а вредители. Они строят муравейники глубоко в землю, чем повреждают корни садовых культур и оставляют их без урожая.
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Есть безопасное для людей народное средство, которое быстро прогонит незваных насекомых с участка. Это пищевая сода. Нужно щедро посыпать порошок на муравейник и наблюдать, как они в ужасе убегают с грядок далеко и надолго.
По материалам сайта Belnovosti