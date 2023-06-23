Как ветром сдует: тля исчезнет после ядреного раствора с желтком – проверено

Из-за тли погибает множество дачных культур, в которых дачники вкладывают уйму сил и времени. Мелкий вредитель не оставляет шансов урожаю, поэтому садоводы безжалостны к нему и действуют сразу, как только видят этих непрошенных гостей у себя на участке.

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Народное средство с желтком позволяет не только убрать на весь сезон тлю, но и подпитать растения. Готовится раствор быстро и просто: 2 сырых желтка, 1 ст ложка лимонного сока и 1 ст. л любого средства для мытья. Это все тщательно перемешивается и обрабатывается в местах присутствия тли. Моющее средство быстро расправляется с букашками, а желток ухаживает за растением.

По материалам сайта Belnovosti