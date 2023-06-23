Цветет клубника густо, а ягод пусто? Что сделать, чтобы этого не произошло – секрет маститого садовода

Даже у опытных дачников бывают ситуации, когда урожай не радует. Вроде и обильное цветение случилось, но ни плодов, ни ягод на кустах и грядках не появилось. Пустоцвет можно предотвратить, и сейчас речь пойдет о клубнике.
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Садовод Ольга Воронова советует на портале «Городовой» сразу после цветения обработать клубнику препаратами на основе бора – именно из-за его нехватки бывает пустоцвет. Саму борную кислоту лучше не использовать. Также следует обратить внимание на размножение.
«Внимательно следите за усами. Их стоит удалять сразу после цветения, иначе вся сила пойдет на укоренение новых кустиков, а не на формирование плодов», - рекомендует эксперт.