Цветет клубника густо, а ягод пусто? Что сделать, чтобы этого не произошло – секрет маститого садовода

Даже у опытных дачников бывают ситуации, когда урожай не радует. Вроде и обильное цветение случилось, но ни плодов, ни ягод на кустах и грядках не появилось. Пустоцвет можно предотвратить, и сейчас речь пойдет о клубнике.

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Садовод Ольга Воронова советует на портале «Городовой» сразу после цветения обработать клубнику препаратами на основе бора – именно из-за его нехватки бывает пустоцвет. Саму борную кислоту лучше не использовать. Также следует обратить внимание на размножение.