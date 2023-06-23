Чудодейственный раствор: огурцы завалят урожаем, если в июне их подкормить – рецепт тут

В период формирования завязи огурцам особенно сильно нужны питательные вещества. В противном случае, многие желтые цветочки в итоге остаются пустоцветами. Чтобы этого не произошло, дачники поливают их чудодейственным раствором.

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Речь идет и калийной подкормке. Рецепт приготовления простой: берут аммиачную селитру (20 г на 10 л воды), карбамид (15 г), настой птичьего помета (1 к 15) или раствор коровяка (1 к 10), все это перемешивают в 10-литровом ведре воды и поливают огурцы – неважно, открытый грунт или теплица.

По материалам сайта Izvmor