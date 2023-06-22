Как простимулировать появление завязей на огурцах: помогут две подкормки — дешево и сердито

Огурцы. Фото: Global Look Press

Огурцов будет просто завались.

Если на огуречных грядках до сих пор нет даже намека на завязи, немедленно подкормите их этими простыми составами. Растения тут же ответят вам благодарностью: быстро исправятся и завалят хрустящим урожаем.

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Чтобы плоды завязались, необходимо внести во время цветения азотное и калийное удобрение. Их можно смешать самостоятельно.

Для азотной подкормки потребуется приготовить раствор коровяка. На 1 литр натурального средства следует взять 10 литров воды.

Вторую подкормку нужно провести вслед за первой. Она обеспечит растения калием. Для ее приготовления нужно растворить 1 стакан древесной золы в 10 литрах чистой воды.

Оба состава вносятся под корень. Периодичность проведения процедур: один раз в 14 дней.

Источник: izvmor.ru

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