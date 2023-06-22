Как простимулировать появление завязей на огурцах: помогут две подкормки — дешево и сердито

Если на огуречных грядках до сих пор нет даже намека на завязи, немедленно подкормите их этими простыми составами. Растения тут же ответят вам благодарностью: быстро исправятся и завалят хрустящим урожаем.

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Чтобы плоды завязались, необходимо внести во время цветения азотное и калийное удобрение. Их можно смешать самостоятельно.

Для азотной подкормки потребуется приготовить раствор коровяка. На 1 литр натурального средства следует взять 10 литров воды.

Вторую подкормку нужно провести вслед за первой. Она обеспечит растения калием. Для ее приготовления нужно растворить 1 стакан древесной золы в 10 литрах чистой воды.

Оба состава вносятся под корень. Периодичность проведения процедур: один раз в 14 дней.

Источник: izvmor.ru