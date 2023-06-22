Убойный состав от колорадского жука: вредитель мигом рухнет под куст — 2 обработки в месяц

Колорадский жук является грозным вредителем. Спасти от него картошку довольно сложно, но все-таки возможно. Главное — делать все правильно и не пропускать обработку.

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Чтобы избавить огород от присутствия взрослых особей и их ненасытных личинок, нужно приготовить средство на основе чистотела. Растение можно высушить или использовать в свежем виде.

Сложите стебли чистотела в десятилитровую металлическую емкость, залейте растение водой и поставьте ведро на огонь. Далее дождитесь бурления воды и оставьте состав кипеть. Через 15 минут снимите посуду с плиты, остудите отвар, пропустите его через сито и разбавьте водой. На 0,5 литра концентрата нужно взять 11 литров жидкости.

Полученное средство необходимо распылить на каждый картофельный куст. Жуки такой обработки не переживут. Они тут же начнут опадать с растений. А чтобы паразит не вернулся, процедуру необходимо повторять 2 раза в месяц.

Источник: ogorod.ru