Заговорил о жутких неприятностях: астролог Агафонов назвал «разрушительные» даты в июле 2023 года

«В это время будет подниматься вопрос того, взрыв ли это либо прогресс — движение в будущее. Этот день может быть разрушительным. К поездкам и полетам на самолетах, в особенности к тем, которые не прошли проверку, нужно быть осторожным 24, 25, 26 июня», — предупреждает Алексей.

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Он не стал скрывать, что почти весь июль готовит неприятности. Особенно с 17 до 27 июля будет непросто, так как Солнце будет проходить оппозицию к Плутону. Поэтому астролог отметил, что может быть конфликт, сложность во взаимопонимании. Особенно много проблем свалится на лидеров.