Как реанимировать петунию: мигом отрастит свежие бутоны и будет цвести до заморозков — рабочий рецепт

В середине июля петуния потихоньку начинает сдавать свои позиции. Цветет уже не так ярко и пышно. Новых бутонов почти не дает. Да и выглядит как-то не очень опрятно.

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Если вам знакома такая ситуация, не спешите списывать растение со счетов. Цветок все еще можно привести в порядок. И он будет радовать вас яркими красками до первых заморозков.

Чтобы реанимировать петунию, необходимо убрать все лишнее и подкормить растение удобрениями.

Обрезать нужно все побеги длиннее 15 сантиметров. Жалеть растение нельзя. Такая процедура ему только на пользу.

После стрижки цветок следует угостить азотом. Для этого необходимо развести 5 граммов мочевины в 5 литрах воды и провести обработку по листу или вылить этот состав под корень.

Через 14 дней после первой подкормки потребуется подключить раствор монофосфата калия. Смешайте удобрение по инструкции на упаковке и опрыскайте им надземную часть растений.

Источник: vlast-sovetov.ru