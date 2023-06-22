Пособие в размере 17 800 рублей будут получать россияне с детьми: деньги поступят на карту при двух условиях

Фото: Global Look Press

В Минтруд РФ озвучили средние размеры ежемесячного пособия. Стало известно, какой будет сумма материальной поддержки в 2024 году.

В России огромное количество семей с детьми. Государство оказывает различную поддержку родителям. В Минтруде РФ озвучили средние размеры ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет в случае, если родитель вышел на работу во время декретного отпуска. Эта выплата в ближайшие годы дважды вырастет. 

И по данным организации, в 2024 году размер этой материальной поддержки будет 17 800 рублей, в 2025 году — 20 400. На этом все не остановится. Уже через два года пособие вырастет до 22 тысяч рублей. Данная информация появилась в телеграм-канале «Аргументы и факты».

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Напомним, Минтруд РФ ранее уже подготовил поправки в законодательство, согласно которым россияне смогут получать пособие по уходу за ребенком до полутора лет, даже если вышли на работу до окончания срока декретного отпуска.

 

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