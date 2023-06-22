Старый пластик моментально побелеет: никакой желтизны — результат за 10 минут

Белая пластиковая поверхность смотрится эффектно только в самом начале. Потому что с годами этот материал начинает тускнеть и покрываться желтым налетом. Это связано с тем, что под воздействием высоких температур верхний слой изделий из пластика начинает окисляться.

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Отмыть желтизну с помощью обычных чистящих средств не получится. Но мудрые хозяйки заметили, что первозданный вид подоконнику и прочим вещам можно вернуть с помощью пакетика окислителя, который кладут в упаковку с краской для волос.

Все проще некуда: наденьте резиновые перчатки, затем нанесите средство на тканевую салфетку и приложите ее к проблемному месту. Через 10 минут переместите тряпку на другое пятно, а ранее обработанную область протрите влажной губкой.

Таким образом, с помощью одного пакетика окислителя можно привести в порядок все загрязненные поверхности.

Источник: lifehacker.ru