Когда нужно белить деревья, чтобы уберечь их от разных напастей — отметьте в календаре

Если вы хотите помочь деревьям пережить неблагоприятные погодные условия и защитить их от разного рода вредителей, обязательно запаситесь известью и кисточкой. Так как именно с помощью побелки можно избежать перегрева и трещин коры и, как следствие, размножения в ней вредных насекомых.

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Белить нужно абсолютно все деревья: от плодовых до декоративных. Исключение составляют только хвойные посадки, им побелка ни к чему.

Полезную процедуру следует проводить дважды в год. В первый раз рекомендуется успеть обработать стволы до начала апреля. А вторую побелку нужно проводить в конце октября — начале ноября.

Источник: lifehacker.ru