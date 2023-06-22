Уже с 22 июня настанут опасные дни: эксперты предупредили о мощных магнитных бурях — берегите себя

В 2023 году увеличилось количество вспышек на Солнце. Теперь ученые предупреждают, что конец июня снова ознаменуется серией мощных магнитных бурь. Уже 22 июня геошторм накроет Землю.
Многие могут испытать характерные для метеозависимых симптомы, начиная с головной боли вплоть до паники и тревоги, пишет телеграм-канал «Твоя Москва».
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Метеозависимым людям следует подготовиться к опасным дням. Ученые предупредили, что магнитные бури также прогнозируются в конце июня.
По словам экспертов, очередная солнечная атака ожидается 28 июня. Ее сила составит 4 балла. Отмечается, что напряженная ситуация будет длится около двух суток. Об этом пишет портал «Курьер среда».
Врачи в такой период настоятельно рекомендуют отказаться от вредных привычек, посещения бани и физических нагрузок. Лучше пить больше воды, а вот от кофеиносодержащих напитков стоит отказаться.