Уже с 22 июня настанут опасные дни: эксперты предупредили о мощных магнитных бурях — берегите себя

В 2023 году увеличилось количество вспышек на Солнце. Теперь ученые предупреждают, что конец июня снова ознаменуется серией мощных магнитных бурь. Уже 22 июня геошторм накроет Землю.

Многие могут испытать характерные для метеозависимых симптомы, начиная с головной боли вплоть до паники и тревоги, пишет телеграм-канал «Твоя Москва».