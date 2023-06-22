Как вырастить гигантские сахарные арбузы: не меньше 20 килограммов — помогут три хитрости

Крупные сахарные арбузы можно вырастить практически в любой местности. Главное — выбрать подходящий сорт для вашего климата и обеспечить посадкам соответствующий уход.

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Например, в регионах с коротким теплым периодом рекомендуется самостоятельно провести опыление. Данная процедура существенно ускорит получение урожая. Для этого необходимо в начале цветения взять мужской цветок и провести им по женским. Женские цветы можно легко распознать по маленькому плоду у основания.

Второй важный момент — арбузы не любят чрезмерной жары. Поэтому при температуре воздуха выше 35 °C рекомендуется соорудить над грядками навес. Он поможет растениям пережить знойные деньки.

И, наконец, не забывайте о том, что арбузам нужен регулярный и обильный полив. Подачу дополнительной влаги следует осуществлять один раз в четыре дня. На одно растение необходимо брать около трех ведер теплой отстоявшейся воды. Если полить культуру холодной жидкостью, она может заболеть и остановиться в росте.

Пользуйтесь этими советами. Они помогут получить вам шикарный урожай. Плоды будут крупными и сладкими, независимо от того, в каком регионе вы проживаете.

Источник: издание belnovosti.by.