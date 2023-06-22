Пересчитают все с начала 2023 года: в июне пенсионеров обрадуют огромными выплатами

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Это изменение касается тех пожилых граждан, чья пенсия не дотягивает до 18000 рублей. Они будут получать губернаторскую выплату с целью «догнать» сумму до указанного размера. Примечательно, что перерасчет произведут аж с 1 января 2023 года.

В итоге в июне пенсионеры получат деньги за первые шесть месяцев. И эта сумма будет существенной.

Напомним, аналогичную надбавку получают от мэра Сергея Собянина и жители Москвы, чья пенсия ниже столичного минимума в 23300 рублей.