Пересчитают все с начала 2023 года: в июне пенсионеров обрадуют огромными выплатами

В России живут десятки миллионов пенсионеров. Многим положены выплаты. Порой проходит индексация. На этот раз в июне жители Московской области начнут получать существенную надбавку к своей пенсии. По информации pensnews.ru, губернатор региона Алексей Воробьев принял соответствующее решение и подписал указ.
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Это изменение касается тех пожилых граждан, чья пенсия не дотягивает до 18000 рублей. Они будут получать губернаторскую выплату с целью «догнать» сумму до указанного размера. Примечательно, что перерасчет произведут аж с 1 января 2023 года.
В итоге в июне пенсионеры получат деньги за первые шесть месяцев. И эта сумма будет существенной.
Напомним, аналогичную надбавку получают от мэра Сергея Собянина и жители Москвы, чья пенсия ниже столичного минимума в 23300 рублей.