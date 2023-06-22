Киньте дрожжи в унитаз и поскорей ложитесь спать — утром потеряете дар речи от результата

Унитаз. Фото: Global Look Press

Старый трюк, который до сих пор работает.

Опытные хозяйки рассказали о том, как очистить унитаз без особых финансовых затрат и усилий. По их заверениям, сантехника будет блестеть сильнее, чем в день установки, если провернуть один неожиданный фокус.

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Для того, чтобы исчез налет, неприятный аромат и мочевой камень, необходимо взять один кубик твердых дрожжей или пакетик сухого продукта. 

Дрожжи следует размешать в стакане горячей воды. Далее нужно дождаться набухания состава и вылить получившееся средство в унитаз. Процедуру рекомендуется проводить поздно вечером. Так как туалетом нельзя будет пользоваться 7-8 часов. 

За ночь дрожжевая смесь растворит все загрязнения. Утром останется только спустить воду, и можно наслаждаться чистой сантехникой.

Источник: santeplusmag.com

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