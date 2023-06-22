Вкусная и полезная: в Роскачестве назвали лучших производителей сметаны — можно есть спокойно

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По словам специалистов, такими оказались «Просто Азбука», «Углече Поле», «Из Лавки», «Козельская» (термостатная), «Молочный фермер» и «Полевское». Они вкусные и не содержат никаких вредных добавок.

«Теперь эти товары претендуют на получение Знака качества», – отмечается в заявлении ведомства.

Напомним, что ранее Роскачество обнаружило растительные жиры в следующих марках сметаны: «Вятская», «Аннушкина ферма», «Отборная», «Новая деревня», «Пятигорская» и Vita.