Вкусная и полезная: в Роскачестве назвали лучших производителей сметаны — можно есть спокойно

На прилавках магазинов огромное количество товаров. Порой сложно выбрать качественную продукцию. В каждом доме едят сметану. Эксперты Роскачества повторно исследовали этот продукт, который продается в российских магазинах. По итогам анализа специалисты были приятно удивлены. Они отметили, что некоторые производители провели дополнительную работу по улучшению качества продукта.
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По словам специалистов, такими оказались «Просто Азбука», «Углече Поле», «Из Лавки», «Козельская» (термостатная), «Молочный фермер» и «Полевское». Они вкусные и не содержат никаких вредных добавок.
«Теперь эти товары претендуют на получение Знака качества», – отмечается в заявлении ведомства.
Напомним, что ранее Роскачество обнаружило растительные жиры в следующих марках сметаны: «Вятская», «Аннушкина ферма», «Отборная», «Новая деревня», «Пятигорская» и Vita.