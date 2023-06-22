Как и когда нужно удалять стрелки чеснока, чтобы это пошло на пользу, а не во вред — многие ошибаются

Во второй половине июня озимый чеснок выпускает стрелки. Так огородники называют цветоносы, из которых к концу сезона появляются семена. Если вы нацелены на получение посадочного материала, то обязательно оставьте несколько таких отростков. А остальные нужно непременно удалить. Иначе они оттянут на себя питание, и луковицы вырастут мелкими.

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Убирать стрелки необходимо после того, как они закрутятся вниз. Обычно это происходит через 7-10 дней после их появления. А если погода жаркая, то удалять цветоносы можно уже через 3-4 дня.

Стоит отметить, что при проведении процедуры нужно отступить от корня растения на 3 сантиметра. Стрелки ни в коем случае нельзя тянуть. Лучше всего дудку просто обломать.

После выполнения этих работ стоит воздержаться от полива на 2 суток. Это необходимо для того, чтобы избежать инфицирования чеснока.

Источник: gorodche.ru