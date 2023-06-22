Добавили в воду крахмал и перемыли все окна за 10 минут: грязь сама отскакивает

Мытье оконных стекол не должно быть утомительным и трудоемким, ведь смысл жизни – совсем в ином. Чтобы хозяюшки могли быстро сделать домашние дела и заняться более приятными вещами, мы им расскажем про отличный способ с крахмалом.

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С ним вы быстро перемоете в доме все окна без разводов и лишних телодвижений, грязь с них будет отскакивать сама.

Для приготовления домашнего спрея нам понадобится: пластиковая бутылка (1-1,5 литра), крахмал, уксус, нашатырь.

Наполните бутылку наполовину водой, добавьте 1 столовую ложку крахмала, тщательно перемешайте жидкость до полного растворения порошка. Далее добавьте 1 столовую ложку уксуса и 1 столовую ложку нашатырного спирта. Снова перемешайте.

Перелейте смесь в бутылку с распылителем. Разбрызгайте по стеклу и протрите тряпочкой с микрофиброй. Все!

Источник: дзен-канал «Пока муж на работе»