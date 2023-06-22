Колорадский жук загнется, а личинки скукожатся — картофель спасен: горчица + уксус

Колорадский жук. Фото: Global Look Press

Просто угостите полосатого вредителя «питательным» коктейлем.

Многие дачники обрабатывают картофельную ботву химией из магазина, стремясь за один раз вывести прожорливого колорадского жука, однако этот метод имеет также пагубное воздействие на экологию. Наши деды пользовались природно-безопасным способом — и колорадский жук их не беспокоил. Просто угостите вредителей и их личинки закваской с уксусом и горчицей. Они тут же склеят лапки, потомство свернется в клубок.

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Готовим напиток для жука: смешиваем в ведре 100 мл уксуса, 200 г горчичного порошка и 10 литров воды. Это средство переливаем в емкость с пульверизатором и обрабатываем закваской каждый куст. Посадки на огороде спасены. Такое угощение едва ли понравится колорадскому жуку.

По материалам belnovosti.by

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