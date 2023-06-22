Колорадский жук загнется, а личинки скукожатся — картофель спасен: горчица + уксус

Многие дачники обрабатывают картофельную ботву химией из магазина, стремясь за один раз вывести прожорливого колорадского жука, однако этот метод имеет также пагубное воздействие на экологию. Наши деды пользовались природно-безопасным способом — и колорадский жук их не беспокоил. Просто угостите вредителей и их личинки закваской с уксусом и горчицей. Они тут же склеят лапки, потомство свернется в клубок.

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Готовим напиток для жука: смешиваем в ведре 100 мл уксуса, 200 г горчичного порошка и 10 литров воды. Это средство переливаем в емкость с пульверизатором и обрабатываем закваской каждый куст. Посадки на огороде спасены. Такое угощение едва ли понравится колорадскому жуку.

По материалам belnovosti.by