Почему золу нужно вносить в почву только с уксусом: вы сами губите томаты, лук и свеклу

Древесная зола – универсальное удобрение, которое уже много лет пользуется популярностью у огородников.

Оно насыщает почву полезными веществами, поднимает устойчивость растений к различным недугам. Кроме того, вытравливает вредителей.

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Однако с золой многие огородники перебарщивают. На самом деле сыпать золу нужно с умом: она очень плохо растворяется в воде, не пропускает питательные элементы к корешкам.

Из-за этого посадки могут подгнивать. Поэтому использовать золу желательно по минимуму, а лучше всего приготовить вот такой раствор: 10 литров воды, 1 стакан сухой золы, ¾ стакана 3%-ного уксуса.

Все смешать и подождать, когда закончится реакция. Гашение золы уксусом высвободит полезные элементы из золы и облегчит ее воздействие. Далее состав нужно разбавить тремя ведрами воды.

Источник: дзен-канал «Мудрая хозяйка»