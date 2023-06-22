Когда нужно окучивать картошку, чтобы клубней было в 2 раза больше — жаль, раньше не знали

Для повышения урожайности картошку нужно обрабатывать тяпкой несколько раз за сезон. Об этом знают даже самые ленивые дачники. А вот о том, когда необходимо проводить окучивание, многие даже не подозревают.

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Возможно, вы будете удивлены, но к процедуре следует приступать сразу после обильного дождя. Во-первых, с мокрой землей гораздо проще работать, так как она не пылит. Во-вторых, почва не будет рассыпаться. Поэтому сформированные вами холмики гарантированно простоят несколько недель. А это крайне важно для образования новых клубней.

Пользуйтесь этой хитростью, и урожай вырастет минимум в 2 раза. Соседи будут локти кусать от зависти.

Источник: tut-news.ru