За один раз избавились от тли и муравьев: «перцовый метод» реально работает

Извести тлю и муравьев за один раз можно натуральным народным средством, которое легко приготовить в домашних условиях. Средство проверено опытными садоводами годами использования.

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В кастрюлю налейте 1 литр воды, добавьте 50 граммов молотого красного перца, доведите состав до кипения и снимите с огня.

Оставьте раствор настаиваться сутки, затем процедите и добавьте 10 граммов хозяйственного мыла в натертом виде.

Источник: официальный YouTube-канал «Сад и Огород ПРО100»