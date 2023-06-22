Как нужно носить булавку от сглаза, чтобы она реально работала — 3 правила

Булавкам приписывали магические свойства еще наши прапрабабушки. Считается, что эта полезная в быту мелочь способна уберечь человека от порчи и сглаза.

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Все просто: когда кто-то вам пожелает несчастья, булавка примет весь удар на себя. Но чтобы амулет сработал как нужно, его следует правильно носить.

Во-первых, оберег необходимо скрыть от посторонних глаз. Поэтому цепляйте булавку с обратной стороны одежды или на нижнее белье.

Во-вторых, очень важно, чтобы головка изделия была направлена вниз. Если пристегнуть оберег иначе, то он не только утратит защитные свойства, но и притянет к вам весь негатив.

В-третьих, одну и туже булавку нельзя носить долго. Оберег следует периодически менять. Так как старый амулет может накопить в себе слишком много дурной энергии.

Источник: издание belnovosti.by