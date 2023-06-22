Объявлен курс доллара на 30 июня: налоги не спасут, прогнозы плачевные

Экономические аналитики уверены, что доллар в ближайшее время будет на высоких позициях. Из-за низких цен на нефть, по их словам, наша валюта просела, и ситуация в ближайшее время вряд ли изменится.

«К пятнице, 30 июня, доллар дорастет до 85 рублей. На этой цифре пока и останется», — заявил инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

По мнению эксперта, на рубль также давит сокращение экспортной выручки при одновременном увеличении импорта. Не спасает даже налоговый период, который проходит в каждые последние числа месяца.

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