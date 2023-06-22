Луковицы вымахают гигантскими — поливайте дождевой водой: тут же размером с мужской кулак

Луковицы на грядках будут размером с мужской кулак, если в июне внести в грунт эту подкормку. Эффект 100%. Дачники делают только так — даже бабушки-соседки позавидуют такому богатому урожаю. Жаль, что раньше не знали!

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Берем 1 ст. молотой золы и разводим это средство в двух ведрах отстоявшейся дождевой воде — это первое удобрение. Второе — в 10 литрах воды разводим несколько кристалликов перманганата калия. Этим составом можно орошать грядки.

Если не забывать чередовать удобрения летом, то осенью можно собрать богатый урожай — таких луковиц еще не видывали.

По материалам izvmor.ru